МИД пошутил над созданием космических войск в США

Посольство России в США прокомментировало создание космических войск после выступления вице-президента страны Майкла Пенса. Пост дипмиссии опубликован в пятницу, 10 августа, в Twitter.
«Доброе утро, Космические войска», — сказано в сообщении. К твиту прикреплена эмблема космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).
9 августа Пенс выступил в Пентагоне. Он заявил, что Соединенные Штаты успешно продвигаются к созданию нового подразделения вооруженных сил страны, исполняя соответствующий указ президента Дональда Трампа, передает «Голос Америки».
Трамп дал оборонному ведомству такое поручение в середине июня. По словам главы государства, новые войска станут отдельным, шестым видом вооруженных сил США. Он указал, что судьба Америки в космосе — это вопрос национальной безопасности.