Белорусы устроили давку на открытии секонд-хенда

Видео: Hrodna Life / YouTube

Открытие самого крупного секонд-хенда в белорусском городе Гродно вызвало ажиотаж у местных жителей. Некоторые из них заняли очередь у входа в магазин накануне его официального открытия, сообщает Hrodna.Life.

Начало работы секонд-хенда было намечено на утро 10 августа, однако наиболее предприимчивые гродненцы появились у дверей магазина еще вечером 9 августа. Как отмечается, к 23:00 четверга у секонд-хенда уже дежурили около 20 человек, в основном молодежь. «Да, мы гонимся за шмотками и брендами, поэтому приходим сюда первыми. Были у магазина где-то в 20:00, а уже к ночи стали подтягиваться и другие люди», — рассказал один из них.

К 09:00 пятницы, когда должен был открыться магазин, у его дверей находилось порядка 200 человек. «Вы думаете, мы от хорошей жизни здесь стоим? Нам стыдно, что мы вынуждены покупать одежду в таких магазинах. Вот до чего докатился белорусский народ», — сказала Hrodna.Life одна из пенсионерок.

Отмечается, что первым 100 клиентам были вручены подарки, а у входа в секонд-хенд работал бесплатный фудкорт.

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