ФСО потребовала от Ярмольника 800 тысяч рублей

Федеральная служба охраны (ФСО) России обратилась в суд с заявлением о возмещении ущерба от ДТП на актера Леонида Ярмольника. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя Хамовнического суда столицы.

Спецслужба просит взыскать с него более 800 тысяч рублей за поврежденный в результате аварии автомобиль.

Согласно исковому заявлению, инцидент произошел 22 октября 2016 года на Кутузовском проспекте. «По вине актера пострадали четыре автомобиля, и среди них оказался Mercedes ФСО. Машина была отремонтирована в специализированной организации, страховая компания выплатила сумму, покрывающую часть ремонта, оставшуюся часть фактически понесенных затрат они просят взыскать с виновника ДТП», — пояснили в суде.

Ярмольник подтвердил наличие исковых претензий к нему: «Суда с ФСО я не опасаюсь, хотя в шутку можно сказать, что раз ФСО, то поэтому и подан иск. Просто я хочу разобраться, почему новые претензии возникли почти спустя два года после ДТП. Чем они занимались эти два года».

В феврале 2017 года сообщалось, что Ярмольник подал в суд на своего бизнес-партнера Николая М., требуя взыскать с ответчика более четырех миллионов рублей. По утверждению СМИ, артист на полгода одолжил своему знакомому 3,5 миллиона рублей, которые тот не вернул.

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