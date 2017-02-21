СМИ узнали об иске Ярмольника к бизнес-партнеру за невозвращенный долг

Актер Леонид Ярмольник подал в суд на своего бизнес-партнера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник во вторник, 21 января.
По словам собеседника телеканала, Ярмольник требует взыскать с ответчика Николая М. более четырех миллионов рублей. Источник заявил, что артист на полгода одолжил своему знакомому 3,5 миллиона рублей, которые тот не вернул.
Ярмольник ожидает возвращения суммы с учетом процентов и пени — четыре миллиона 230 тысяч рублей. По информации телеканала, суд состоится 13 марта.
Леонид Ярмольник — советский и российский актер. Он снялся в таких лентах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Одиссея капитана Блада» и «Орел и решка». В фильме 2013 года «Трудно быть Богом» режиссера Алексея Германа артист исполнил главную роль.