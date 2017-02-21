СМИ узнали об иске Ярмольника к бизнес-партнеру за невозвращенный долг

Актер Леонид Ярмольник подал в суд на своего бизнес-партнера. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник во вторник, 21 января.

По словам собеседника телеканала, Ярмольник требует взыскать с ответчика Николая М. более четырех миллионов рублей. Источник заявил, что артист на полгода одолжил своему знакомому 3,5 миллиона рублей, которые тот не вернул.

Материалы по теме «Я бы все равно ему двинул» Леонид Ярмольник об убийстве догхантеров и антисемитизме

Ярмольник ожидает возвращения суммы с учетом процентов и пени — четыре миллиона 230 тысяч рублей. По информации телеканала, суд состоится 13 марта.

Леонид Ярмольник — советский и российский актер. Он снялся в таких лентах, как «Тот самый Мюнхгаузен», «Человек с бульвара Капуцинов», «Одиссея капитана Блада» и «Орел и решка». В фильме 2013 года «Трудно быть Богом» режиссера Алексея Германа артист исполнил главную роль.