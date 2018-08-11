Опубликовано видео с места падения угнанного пассажирского самолета

Видео с места крушения самолета Horizon Q400, угнанного из аэропорта Сиэтла, опубликовала пользователь Twitter, журналистка Janelle Wang. После падения лайнера начался крупный пожар

Как сообщается в Twitter компания Alaska Airlines, которой принадлежал самолет, его угнал сотрудник компании Horizon Air.

Ранее 11 августа стало известно, что пассажирский самолет разбился в США недалеко от Сиэтла после «несанкционированного взлета». На борту никого не было, а лайнером управлял 29-летний мужчина с суицидальными наклонностями. В полиции указали, что угон не связан с терроризмом.

На протяжении 15 минут он совершал опасные маневры в небе. Видео полета угнанного самолета опубликовал KomoNews.

По информации береговой охраны, самолет был похищен в аэропорту Сиэтл/Такома. За ним отправились военные истребители F-15, которые и засвидетельствовали падение. На место выслали спасателей.

Авиагавань на некоторое время прервала рейсы, но затем возобновила работу. Диспетчеры аэропорта попытались поговорить с угонщиком — им удалось отвести самолет подальше от города.

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