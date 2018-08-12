Названо имя угонщика самолета в США

Установлена личность американца, который угнал пассажирский самолет в аэропорту Сиэтла. По информации Associated Press, это 29-летний сотрудник Horizon Air Ричард Рассел. Официально эти данные пока не подтвердили.

Агентство сообщило, что в его обязанности входила транспортировка багажа и буксировка самолетов. Рассел имел доступ в закрытую зону аэропорта, однако разрешения на полеты у него не было.

76-местный самолет Q400 угнали из аэропорта Сиэтла 10 августа. Для его сопровождения в воздух были подняты несколько истребителей. Кроме Рассела, на борту никого не было. Он пытался проделать в воздухе фигуры высшего пилотажа, а затем лайнер упал неподалеку от леса. Пилот погиб. В полиции случившееся терактом не считают.

Материалы по теме Убийца, мечтавший о небе Штрихи биографии пилота, разбившего самолет Germanwings

Судя по опубликованным переговорам, диспетчер пытался уговорить угонщика посадить самолет, но тот отказывался. «Есть много людей, которые обо мне беспокоятся. Их расстроит то, что я сделал. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Я же просто сломленный парень. Не понимал этого до теперешнего момента», — говорил угонщик. Незадолго до падения он сообщил, что один из двигателей, похоже, вышел из строя, а диспетчер посоветовал ему держать самолет низко, параллельно воде.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!