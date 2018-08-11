Опубликованы переговоры с угонщиком пассажирского самолета в США

Диспетчеры международного аэропорта Сиэтла, откуда угнали пассажирский самолет, разговаривали с угонщиком все 15 минут его полета, чтобы предотвратить катастрофу. Аудиозапись переговоров опубликовала газета Seattle Times.

Диспетчер предлагает мужчине, которого он называет Ричардом или Ричем, успокоиться и попробовать посадить самолет на аэродроме в миле от него, но угонщик отказывается.

«Ой, да ладно тебе! Те парни (вероятно, имеются в виду сотрудники спецслужб или сопровождавшие его истребители — прим. «Лента.ру») меня отделают, как только я попробую и приземлюсь. Думаю, и я там им устрою бардак. Не хочу. У них наверняка есть техника, сбивающая самолеты», — ответил Ричард.

Диспетчер попытался убедить его, что такая техника в операции не задействована, и «они просто хотят найти ему место, где можно безопасно приземлиться».

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Поначалу молодой человек шутит и говорит, что пока не намерен прекращать полет. «Но черт возьми, мне надо прекратить смотреть на датчики топлива, потому что стрелка быстро падает», — говорит он. Также Ричард переспрашивает, тянет ли его поступок на пожизненный срок, и надеется, что «парню вроде него это подойдет».

Однако в итоге угонщик признается, что не планировал сажать самолет и не знает, как это делать. «Есть много людей, которые обо мне беспокоятся. Их расстроит то, что я сделал. Я бы хотел извиниться перед каждым из них. Я же просто сломленный парень. Не понимал этого до теперешнего момента», — говорит он.

Незадолго до крушения Ричард говорит диспетчеру, что один из двигателей, похоже, вышел из строя, а диспетчер советует ему держать самолет низко, параллельно воде.

Пассажирский самолет Alaska Airlines разбился в США недалеко от Сиэтла после «несанкционированного взлета». Угонщиком оказался 29-летний сотрудник компании Horizon Air с суицидальными наклонностями. Кроме него, на борту в этот момент не было никого. В полиции указали, что инцидент не связан с терроризмом.

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