Умер «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?»

Один из самых знаменитых участников телеигры «Что? Где? Когда?» Михаил Басс умер на 49-м году жизни. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на близких мужчины.

По словам родственников, Михаил скончался 12 августа. Причины смерти не разглашаются.

Басс родился 19 июля 1970 года в Ленинграде. Он окончил Ленинградский политехнический институт по специальности «биофизика». Биолог работал в эколого-биологическом центре «Крестовский остров». Кроме того, он был научным сотрудником Института экспериментальной медицины. Басс написал несколько научных работ.

В 1990 году ученый впервые принял участие в телеигре «Что? Где? Когда?». Игрок команды Алексея Блинова быстро получил титул «бессмертного члена клуба». В 2002 году Басс в составе команды Александра Друзя победил на первом чемпионате мира, в котором принимали участие сильнейшие команды разных стран планеты.

После 2010 года Басс стал тренером команды Главной хоральной синагоги Санкт-Петербурга. Кроме того, он тренировал некоторые детские команды и периодически судил любительские турниры.