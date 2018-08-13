Рубль отправился в пике

Курс доллара на Московской бирже превысил 68 рублей впервые с 2016 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

На 11:55 мск курс доллара к рублю несколько снизился от пиковых значений утра и составил 67,84 рубля. Евро стоит 77,3 рубля, отскочив от утреннего максимума в 78,04 рубля.

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Ключевыми факторами давления остаются санкции США, которые могут быть введены в ближайшее время. Новые ограничения Вашингтона предполагают введение запрета на проведение долларовых операций для госбанков, запрет на инвестиции в российский госдолг, а также ограничение на экспорт электроники и технологий для нефтегазовой отрасли.

Дополнительным фактором падения для России является ситуация с турецкой лирой, которая за пару дней обвалилась более чем на 20 процентов из-за введения ограничительных мер со стороны США. Обвал турецкой валюты спровоцировал отток капиталов с развивающихся рынков, к которым относится и российский. С падением национальных валют также столкнулись в ЮАР, Мексике и Бразилии.

В пятницу, 10 августа, аналитики Райффайзенбанка представили свое видение ситуации на валютном рынке. По их мнению, рубль наконец-то нащупывает свой «справедливый курс».

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