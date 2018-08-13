Часы украсили грехопадением Евы

Часовой бренд Swatch выпустил коллекцию с амстердамским музеем Рейксмюсеум. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Над дизайном линии из трех моделей работал дизайнер, художник и мультипликатор Кристиан Ботслэп (Christian Borstlap). В основу дизайна легли работы из коллекции музея, в том числе картина «Грехопадение» (1592) голландского художника Корнелиса Корнелиссена (известен также как Корнелис Гарлемский). Ботслэп выбрал для циферблата часов фрагмент картины с изображением Евы, держащей в поднятой руке плод с Древа познания, и заменил яблоко изображением смартфона, словно Ева делает селфи.

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Другие модели украшают орнаментальные фрагменты разных работ из коллекции Рейксмюсеума, в том числе сине-белый узор, характерный для росписи традиционной дельфтской керамики. Линия часов доступна в продаже в избранных магазинах Swatch и сувенирном магазине музея.

Рейксмюсеум (Rijksmuseum) — художественный музей в Амстердаме (Нидерланды). Входит в первую двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира. Основан в 1800 году королем Голландии Луи Бонапартом (братом императора Наполеона I) в Гааге. С 1808 года располагается в Амстердаме: сначала в Королевском дворце, затем во дворце Триппенхюс и других помещениях. Специальное музейное здание было построено в 1877-1885 годах архитектором Питером Кейперсом. Для публичного посещения Рейксмюсеум открыт в 1885 году.

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