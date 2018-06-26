Метеорит пустили на циферблаты часов

Швейцарская часовая компания Jaquet Droz представила новые версии модели Grande Seconde Off-Centered. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 26 июня.

Новые модели отличают циферблаты из метеорита и биогенной осадочной породы строматолита, в структуру которого входят и минералы неорганического происхождения, и фрагменты органического происхождения. Метеорит состоит из железа и никеля и попал на Землю из космоса. Возраст строматолитовых пород составляет около 3,5 миллиарда лет.

Фото: Jaquet Droz 1 /3

В серии часов с циферблатами из метеорита и строматолита входят три версии: в корпусах из розового золота диаметром 39 миллиметров, 39 миллиметров с бриллиантами по безелю и 43 миллиметра.

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group.

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