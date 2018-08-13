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Избиение пенсионера за замечание водителю попало на видео

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Константин Задорнов / ВКонтакте

В Стерлитамаке (Башкирия) водитель Lada избил пенсионера, который сделал ему замечание о превышении скорости. Видеозапись инцидента опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» очевидец Константин Задорнов.

По информации паблика «Стерлитамак за рулем | Стерлитамак рулит», 19-летний автомобилист ехал на большой скорости по двору в жилом районе. Когда он резко затормозил, к нему подошел пожилой мужчина и возмутился его вождением. Молодой человек выскочил из машины, дважды ударил обидчика ногой по голове и еще дважды — кулаком по лицу. На удары пенсионер никак не отвечал.

В обсуждении поста один из пользователей отметил, что через пару дней после появления видео в сети местные жители вычислили автомобилиста и звонили ему на телефон для выяснения отношений. «Еще через какое-то время пришла информация, что Lada вместе с владельцем обстреляли неизвестные», — сообщалось в комментариях.

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