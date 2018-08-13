В терминалах для оплаты покупок нашли опасную брешь

Исследователи информационной безопасности обнаружили уязвимости в мобильных терминалах оплаты. Как сообщается в докладе конференции Black Hat, злоумышленники могут взломать их и получить доступ к данным карт покупателей.

Эксперты протестировали терминалы четырех поставщиков, распространенных в США и Европе, — Square, SumUp, iZettle и Paypal. Портативные устройства оплаты этих фирм позволяют преступникам перехватить соединение.

Уязвимости позволяют хакерам совершать MITM-атаки (Man-In-The-Middle, «человек посередине»), при которых они вмешиваются в связь между продавцом и покупателем без их ведома. Злоумышленники могут изменить сумму, снимаемую со счета покупателя, а также считать PIN-код для использования данных карты в своих целях.

Основной мишенью таких атак могут стать покупатели, совершающие небольше платежи, поскольку механизм их оплаты защищен недостаточно. Исследователи уверены, что такие атаки будут множится благодаря распространению терминалов оплаты в торговых точках по всему миру.

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