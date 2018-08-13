Команда «Роснефти» одержала две победы в Российской серии кольцевых гонок

Команда LADA Sport ROSNEFT в рамках пятого этапа Российской серии кольцевых гонок, который состоялся на Подмосковной трассе Moscow Raceway, одержала две победы. Об этом сообщается на официальном сайте нефтяной компании.

В компании отмечают, что в заездах «Супер-Продакшн» не было равных пилоту LADA Sport ROSNEFT Михаилу Митяеву, который в течение двух дней за рулем LADA Vesta оформил золотой дубль. Благодаря такому выступлению LADA Sport ROSNEFT укрепила лидерство как в общекомандном (383 очка), так и в личном зачетах (209) соревнования.

Кроме того, в классе «Национальный» пилот LADA Sport ROSNEFT Андрей Петухов в первый день соревнований боролся за победу до последних секунд и занял второе место. Во втором заезде пилот LADA Kalina в напряженной борьбе оказался на шестом месте.

Следующий этап Российской серии кольцевых гонок пройдет 1-2 сентября в Сочи.