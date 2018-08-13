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Назван безопасный уровень употребления соли

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Ученые Университета Макмастера (Канада) выяснили, что употребление менее пяти граммов пищевой соли в день не увеличивает риск развития гипертензии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Статья с результатами научной работы опубликована в журнале The Lancet.

В исследовании приняли участие 95 767 здоровых добровольцев в возрасте 30-75 лет из 369 населенных пунктов по всему земному шару. Ученые взяли образцы мочи для оценки ежесуточного потребления солей натрия, а также измерили кровяное давление. На выборке из 82 544 человек была определена заболеваемость ССЗ.

Оказалось, что участники из 80 процентов оцениваемых населенных пунктов в Китае потребляют более пяти граммов соли в день, в то время как в других регионах около 3-5 грамма соли в день. При этом систолическое артериальное давление увеличивалось на 2,86 миллиметра ртутного столба на каждый дополнительный грамм соли. Однако при этом чрезмерно низкое потребление соли также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Никакой связи между потреблением солей натрия с ССЗ не наблюдалось при уровне потребления 4,7 грамма в день.

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