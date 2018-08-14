Военные заказали ненужные космические снимки Арктики на 70 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге началось судебное разбирательство по уголовному делу о хищении 70 миллионов рублей, выделенных на подготовку заявки в ООН по расширению российской территории в Арктике, в котором обвиняются трое военнослужащих, пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, начальник управления навигации и океанографии Минобороны Сергей Травин, его подчиненный Леонид Шальнов, заместитель начальника производства ФКУ «280 Центральное картографическое производство ВМФ» Алексей Глазко перечислили средства компании «Проминвест» за космические снимки и ортофотопланы хребта Ломоносова и поднятия Менделеева, расположенных в Северном Ледовитом океане, которые якобы были необходимы для издания новых и корректуры действующих морских навигационных карт. Следствие считает, что фактической необходимости в этих исследованиях не было.

Более того, следствие оценивает предоставленные материалы как недостаточно качественные, не соответствующие заявленным техническим требованиям, отмечает газета.

Исходя из этого, военным и главе «Проминвеста», выполнившему подряд, вменяют мошенничество.

Подсудимые свою вину отрицают.

На первом заседании суд принял решение засекретить процесс, что стало полной неожиданностью для обвиняемых и их защиты.

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