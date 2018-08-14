Кассету с первым демо Земфиры выставили на продажу

На сайте Avito появилось объявление о продаже оригинальной кассеты с первым демо-альбомом певицы Земфиры. Продавец оценил ее в 3,5 миллиона рублей.

По словам выставившего лот Виталия из Коптево, это «та самая, счастливая демо-кассета, которая привела Земфиру к продюсеру Леониду Бурлакову в 1998-м году с записью неопубликованных версий трех самых первых ее песен». Продавец утверждает, что получил ее из рук самой Земфиры, подписавшей кассету.

Виталий пояснил в объявлении, почему решил продать кассету: «Нужны деньги для очень интересной театральной постановки». Он заранее отказался от возможного торга.

В августе на Avito также были выставлены на продажу банка с камчатским песком, по которому якобы ходил премьер-министр России Дмитрий Медведев (100 тысяч рублей), картина «Молодая девушка в мехах», якобы принадлежащая кисти Леонардо да Винчи (5,3 миллиарда рублей), и известный производством космических кораблей «Буран» «Тушинский машиностроительный завод» (8,28 миллиарда рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!