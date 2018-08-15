Выявлена новая польза рыбы и овощей

Ученые Университета Кертина в Австралии выяснили, что употребление большого количества рыбы и овощей уменьшает риск рассеянного склероза. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования Ausimmune Study, которое проводилось в 2003-2006 годах. Оно было посвящено поиску связи между факторами среды и демиелинизирующими заболеваниями (включая рассеянный склероз), при которых происходит разрушение миелиновой оболочки нейронов нервной системы. Исследование было обсервационным и относилось к типу «случай-контроль», при котором сравниваются больные и здоровые люди.

В исследовании приняли участие 252 пациента, страдающие рассеянным склерозом, и 446 человек без проблем со здоровьем. Добровольцы заполняли пищевые опросники, где указывали, какую еду они чаще всего употребляли.

Ученые определили, что участники следовали одному из двух типов рациона питания — здоровой (яйца, рыба, овощи) или западной диете (мясо, продукты с высоким содержанием жира). При этом склонность есть рыбу и овощи была связана с 50-процентным снижением риска рассеянного склероза. В то же время исследователи не наблюдали увеличение риска заболевания с более частым употреблением мяса.

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