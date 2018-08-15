Под Петербургом нашли арсенал похитителей людей

В Ленинградской области в ходе расследования дела крупной ОПГ обнаружен арсенал, состоящий из 14 бомб, 10 гранат, двух винтовок и другого оружия. Об этом в среду, 15 августа, в Следственном комитете России (СКР) сообщили РИА Новости.

«В рамках уголовного дела о бандитизме, вымогательствах и похищениях людей, расследуемого в отношении главаря банды Леонида Колесникова и 17 его подельников, следователи изъяли на объекте незавершенного строительства две винтовки, одна из которых с оптическим прицелом, семь тысяч патронов и 14 самодельных взрывных устройств», — говорится в сообщении.

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Кроме того, в арсенале находились 10 гранат, 140 детонаторов, выстрел к гранатомету и 14 снарядов. На место находки были вызваны специалисты-взрывотехники.

По данным СКР, ОПГ под руководством Колесникова с мая 2010 года по июнь 2017 года совершала в Петербурге и Ленобласти вооруженные разбойные нападения, вымогательства и похищения граждан. Участники банды хранили большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

7 мая сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили 52 единицы огнестрельного оружия, 35,7 тысячи патронов и четыре бронетранспортера (БТР) в ангаре под Самарой, принадлежащем местному предпринимателю.

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