Блогеры заставили животных выбирать им косметику

Бьюти-блогеры запустили на YouTube новый флешмоб, участники которого должны доверить выбор макияжа своим домашним животным. Об этом сообщает The Mashable.

Сначала авторы подобных роликов раскладывают на полу или другой ровной поверхности несколько упаковок с различной косметикой. Затем они подзывают к себе кота или собаку и ждут, пока питомец понюхает какую-нибудь упаковку. Первое, на чем остановится животное, станет его окончательным выбором: эту косметику блогеры наносят себе на лицо.

Чтобы растянуть видео и одновременно усложнить задачу, девушки выкладывают косметические средства поэтапно. Например, сначала питомец должен выбирать одну из пяти помад, затем — один из пяти блесков для губ. Процесс повторяется до тех пор, пока собака или кошка не отберут полный набор для макияжа.

Издание отмечает, что первое подобное видео было опубликовано бьюти-блогером Лираз Рокси (Liraz Roxy) в январе 2018 года, однако множество других авторов повторили ее челлендж только летом.

В середине июля родители подвергли детей и животных опасности ради флешмоба Zoom Challenge, участники которого должны были резко пропадать из кадра под одну из песен рэпера Lil Yachty.

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