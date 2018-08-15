Мошенники притворились генералом и вымогали деньги в соцсетях

Американские военные попросили пользователей не общаться с генерал-лейтенантом Стивеном Таунсендом (Stephen Townsend) в социальных сетях, потому что за его именем и фотографиями скрываются мошенники. Об этом командование ВС США написало в Twitter.

«Генерала Стивена Таунсенда нет в Facebook, Twitter, Skype, Instagram, Google Hang Out, сервисах знакомств, чатах и т.д.», — заявили военные. Ниже они опубликовали страницы самозванцев, которые под именами военнослужащих пытаются вымогать деньги у собеседников.

В командовании уголовных расследований сухопутных войск США отметили, что получают сотни жалоб в месяц от жертв, которые переводят мошенникам крупные суммы, пишет The Popular Mechanics.

Военные также описали методы злоумышленников. По их словам, сначала самозванцы используют общедоступные изображения высокопоставленных лиц и обычных солдат, а затем втираются в доверие к ничего не подозревающим пользователям соцсетей и просят у них деньги в долг.

«Самая распространенная схема включает преступников, часто из других стран, особенно из Западной Африки. Они притворяются американскими солдатами, которые служат в зонах боевых действий. Эти мошенники часто представляют документы и другие "доказательства" своих финансовых потребностей, когда они просят своих жертв передать им деньги», — отметили в командовании.

Ранее шпиону удалось взломать профиль служащей Королевских военно-воздушных сил Великобритании в Tinder, чтобы выведать секретные данные у ее сослуживцев.

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