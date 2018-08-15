Путин вспомнил о шалунах

Президент России Владимир Путин на образовательном форуме «Машук» рассказал историю про императора Николая I, которую он недавно услышал. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 15 августа.

В ходе мероприятия Путину презентовали проекты фильмов, рассказывающих о героях и истории России. В частности, президент посетил стенд «Герои нашего времени», на котором представлены проекты, реализованные под эгидой партии «Единая Россия». Один из них посвящен сыну имама Шамиля, Джамалуддину, который вырос при дворе Николая I.

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Глава государства отметил, что и сам император был неординарной личностью. По его словам, Николай I часто проезжал по маршруту мимо места, где солдаты были заняты на хозяйственных работах: «Он с ними здоровался: "Здорово, молодцы!". Они ему отвечали: "Здравия желаем, Ваше императорское Величество!"».

Там же, продолжил президент, работали и провинившиеся солдаты, с которыми здороваться было не положено. «Но Николай несколько дней ездил [мимо], потом все-таки остановился, повернулся к ним: "Здорово, шалуны!" Таким образом, дал и им возможность поздороваться [с царем]», — закончил Путин с улыбкой.

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