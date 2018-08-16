Бедный рыбак вышел в море на бутылках

Бедный палестинский рыбак построил лодку из пустых бутылок. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

35-летний Муат Абу Зейд (Muath Abu Zeid) собрал около 700 пустых бутылок и при помощи клея и старых рыболовных сетей соорудил из них подобие лодки. Сверху он прикрепил деревянную доску, которая служит сиденьем.

Рыбак утверждает, что его творение выдерживает вес до восьми человек. Каждый день Зейд садится в лодку и выходит в Средиземное море. Чтобы достичь мест, где клюет рыба, необходимо удалиться от берега на несколько сотен метров.

За восемь часов ему удается наловить пять-семь килограммов кефали, сардин и другой мелкой рыбы. Затем он продает улов на обочине дороги. Как правило, удается выручить от 20 до 40 шекелей в день (350-700 рублей).

Рыбак надеется, что после покупки рыболовной сети сможет зарабатывать больше. Пока ему приходится ловить рыбу удочкой.

В 2017 году сообщалось, что житель американского штата Калифорния смастерил доску для серфинга из 10 тысяч окурков, которые он вместе с друзьями все лето собирал на пляжах, парковках и дорогах в родном городе.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!