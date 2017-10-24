Калифорниец смастерил доску для серфинга из 10 тысяч окурков

Видео: @tlanemayne

Доска для серфинга из 10 тысяч окурков принесла жителю американского города Санта-Круз, штат Калифорния, победу на конкурсе досок, сделанных из вторичных ресурсов. Об этом сообщает Associated Press.

24-летний Тэйлор Лэйн (Taylor Lane) с друзьями все лето собирал окурки на пляжах, парковках и дорогах в родном городе. Затем он изготовил из них доску для серфинга и продемонстрировал ее на конкурсе Creators & Innovators Upcycle Contest, который устраивают компания Vissla и некоммерческая организация Sinfinder Foundation.

Другие участники привезли на конкурс доски из картофельных мешков и выброшенных упаковок. Гость из Австралии сделал доску из старой двери в туалет. Прошлогодний победитель, француз Франсуа Жобер (Francois Jaubert), занял второе место с доской из деревянных ящиков для моркови.

В июне сообщалось, что дочь певца Пола Маккартни, дизайнер Стелла Маккартни, планирует делать одежду из мусора.