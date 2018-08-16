Бывший СССР
 
Последние новости
Умерла величайшая певица в истории
Опровергнут миф о появлении египетских мумий
Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров
В «Реале» отправили Роналду в прошлое
Раскрыт изъян помолвочного кольца принцессы Дианы
Отец прыгнул с балкона ради спасения сына
Опубликованы фотографии избитых отцом сестер Хачатурян
Популярное расширение для браузера уличили в шпионаже
Украинские туристы полюбили Крым наперекор своим властям
Водитель «Икаруса» рассказал о жизни после смертельной аварии с Цоем
Новости партнеров

Лукашенко потребовал работать как в военное время

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал с инспекцией в Оршанский район Витебской области и раскритиковал работу оборонного предприятия. Запись выступления главы государства опубликовал телеканал «Столичное телевидение».

По итогу проведенной инспекции Лукашенко созвал правительственное совещание в Орше. «Поехал [я] в Барань. А когда пошли не по маршруту, женщина, руководитель завода, провела в некоторые кабинеты технологических этажей, где люди работают, жуть просто. Дохлые крысы, мыши, презервативы и прочая наркота. И вы мне что-то рассказываете?» — заявил он.

Президент призвал подчиненных работать как в военное время. «[Виктора] Шеймана туда послал, который ничего не сделал в плане контроля. Ничего. Генерал!» — продолжил Лукашенко.

14 августа белорусский лидер выявил недостатки в работе правительства по развитию Витебской области. Президент распорядился уволить двух министров, отправив одного из них работать на завод.

Виктор Шейман с 1990-х годов работает в команде Лукашенко. Он занимал посты генерального прокурора и руководителя администрации президента. С 2013 года он является управляющим делами главы государства.

В городе Барань Витебской области находится ранее секретное оборонное предприятие «Техника связи». В советское время оно выпускало радиотехническую продукцию военного назначения, а также участвовало в реализации космической программы «Буран».

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Состояние Оршанского района как лакмусовая бумажка. Почему Президент принял жесткие решения в отношении отдельных чиновников?
Угрозы Лукашенко оказались блефом
Лукашенко назвал причины ненависти народа к чиновникам
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:0215 августа

Укромный уголок

В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
13:33Сегодня

Киев отчитался об успехах в Донбассе

17:45Сегодня

Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров

16:04Сегодня

На Украине предупредили о «незаметной» оккупации Белоруссии

Бывший СССР00:02 5 августа
Александр Лукашенко

Поперек Батьки

Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
16:0914 августа

Уволенный за антисемитизм украинский дипломат решил стать президентом

15:52Сегодня

Конана-варвара записали в украинцы

15:2014 августа

Лукашенко отправил проштрафившегося министра работать на завод

Бывший СССР00:0212 августа

Хинкальная дипломатия

Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
14:57Сегодня

Украинские прокуроры пообещали Януковичу божью кару

17:15Сегодня

Киев намекнул на скорое прекращение сообщения с Россией

14:2914 августа

На Украине нашли причину козням Путина в Азовском море

Россия
«Стукачество и подставы появляются, когда близится 37-й год»
Силовики решили посадить невинных подростков. Москвичи вышли на улицы
Игры победителей
В Москве прошла мини-олимпиада для детей, преодолевших тяжелые заболевания
Анна Павликова«Будут и дальше сажать детей»
Полицейские провокаторы создали кружок экстремистов. Пострадают подростки
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
«Не отказывать же голой женщине»
Почему россияне не хотят ничего в постели, и что с этим делать
Министр просвещения захотела ужесточить правила усыновления в России
«Надо было решать вопрос. Ну я и поехал к самому Брежневу»
 
Все материалы
Мир
«Это худшая страна на свете»
 
Россия отказалась злиться на Трампа
В Индии умер 11-й премьер
Россия ответит США на санкции против Северной Кореи
В Европе испугались британской прослушки
Названо условие ухода российских военных с границы Израиля и Сирии
Чемпионат эмира
Эту маленькую арабскую страну ненавидят соседи. Она слишком много себе позволяет
Все материалы
Бывший СССР
Укромный уголок
В Литве работала секретная тюрьма ЦРУ. Почему власти это скрывают?
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Хинкальная дипломатия
Туризм, «Боржоми» и вино. Как складываются отношения России и Грузии после войны
Лукашенко все же уволил проштрафившихся министров
На Украине предупредили о «незаметной» оккупации Белоруссии
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Конана-варвара записали в украинцы
Все материалы
Экономика
Построят всех
Россия возвращает советское будущее. Это будет очень дорого
Молочные реки
Молочники, конкурируя с Белоруссией, придумывают новые формы ведения бизнеса
Шалость удалась
Семья простого плотника завоевала весь мир. Об их конструкторах мечтали все
Компания Дерипаски уйдет в российский офшор
Преемник Кудрина оставит его без работы
У россиян начали исчезать свободные деньги
Турция избавилась от госдолга США вслед за Россией
Все материалы
Силовые структуры
Дмитрий ЗахарченкоМало миллиардов
Полковник Захарченко брал дань с элитных ресторанов и вымогал скидки на рыбу
Михаил Хачатурян«Он их довел, моих девочек»
Почему три сестры убили отца-тирана. Объясняет их мать
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Заключенный покончил с собой в колонии под Ярославлем
Осужденный за взятку Никандров «засветил» французский дом высокой моды
Первый вице-президент Федерации кикбоксинга России не отбился от ареста
Пассажир бизнес-класса пинал полицейских и требовал отправить его «баиньки»
Все материалы
Наука и техника
Выше некуда
Америка нашла мощный ответ гиперзвуковому оружию России
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
Машина для фюрера
Его имя забыто. Но он создал первый в мире компьютер
Пуск «Калибра» с «Адмирала Григоровича» попал на видео
Ту-22М3М попал на видео
Рогозин признал зависимость от США
Россия представила Ту-22М3М
Все материалы
Спорт
Лига автобусов
Российский футбол умирает. Его не спас даже чемпионат мира
Бойца по кличке КГБ годами избивал муж с нацистским прошлым
Распекший дагестанцев Нурмагомедов объяснился
Завершился предпоследний этап велогонки Red Bull Trans-Siberian Extreme 2018
«Вива, Сталин!»
Он сбежал из Испании, попал в «Торпедо» и стал советским шпионом
Россиянин приспособил Кубок Стэнли под пельмени
Умерла двукратная олимпийская чемпионка
Все материалы
Культура
Untitled from the series she dances on Jackson, 2011- 2012Грязный мир
Крах американской мечты и мифы Черного моря в чувственных фотографиях
Halloween Ball, 1987Запретные плоды
Пьянство и плотские утехи англичан на старых фотографиях
Эдуард УспенскийНе тратил время зря
Он придумал Гену, Чебурашку и кота Матроскина: каким запомнят Эдуарда Успенского
Водитель «Икаруса» рассказал о жизни после смертельной аварии с Цоем
Умерла величайшая певица в истории
Прилепина объявили угрозой безопасности Украины
Дэниэл Рэдклифф заговорил по-якутски
Все материалы
Интернет и СМИ
Вписал к себе
Он придумал, как стать ближе к знаменитостям и одурачить весь мир
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
Немецкие документалисты признали Крым российским
Пользователи сети заставили вещи летать по комнате
У россиян начали вымогать деньги за сомнительные посты под угрозой доноса
Следственный комитет закупил устройства для взлома Telegram
Мужчина украл у бывшей девушки унитаз и стал посмешищем
Все материалы
Ценности
Ads campaign for kkwbeautyЛучше меньше
Они победили Ким Кардашьян. Все деньги мира у них в кармане
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
«В этом увидели непобедимый русский дух»
Россиянин выпил шампанского на Монблане и поразил весь мир. Чем он живет?
Составлен список лучших осенних вещей
Раскрыт изъян помолвочного кольца принцессы Дианы
Раскрыт способ борьбы Меган Маркл с задирающейся юбкой
Решена дилемма по поводу мини-юбки на работе
Все материалы
Путешествия
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
The Golden Bridge is lifted by two giant hands in the tourist resort on Ba Na Hill in Danang, Vietnam. Ba Na Hill mountain resort is a favorite destination for touristsЦельнотуристическая оболочка
Они пьют змеиный яд и убиваются на мопедах. Что ждет россиян во Вьетнаме
Российский самолет сел в Турции со сломанным двигателем
Украинские туристы полюбили Крым наперекор своим властям
Составлен рейтинг самых опасных для здоровья россиян стран
В Италии разбился туристический самолет
Все материалы
Из жизни
Детектив по-австралийски
В городке на краю земли пропал человек. Под подозрением все 11 жителей
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Любовь и монобровь
Наложницы, евнухи и рабыни в гареме глазами их богатого хозяина
Американка купила минипига и вырастила 100-килограммовую свинью
Крокодил растерзал плававшего в реке подростка
Бедный рыбак вышел в море на бутылках
Любовь девочки к куклам помогла ей спасти новорожденного
Все материалы
BMW M8: невиданная акула
История суперкара BMW, которого не было
Самые популярные автомобили в мире
17 самых продаваемых машин в шести классах
Тест нового Kia Ceed с турбомотором и «роботом»
Знакомимся с хэтчбеком нового поколения, который хочет превзойти Golf и Focus
Злодей, чемпион и ловелас
Чуть не женился на русской, чуть не остался без головы — Алонсо покидает Формулу
Renault Logan стал «внедорожником» с 20-сантиметровым клиренсом
Летящую стрелу поймали из «Шкоды» на 215 километрах в час
«УАЗы» наконец получат постоянный полный привод
Все материалы
Пожили и хватит
Россияне помешались в погоне за дешевой ипотекой. Скоро это закончится
Платите больше
Цены на российские квартиры безбожно завышены. Снизить их просто
«Руки трясутся, не знаем, как дальше жить»
Пара успешно покорила Москву. Но все испортил квартирный вопрос
Волочкова пожаловалась на проблемы с крышей
Azusa BarbieСовсем розовая
Американка создала уникальный дом и прослыла сумасшедшей
Раскрыта стоимость самой дорогой квартиры России
Ученые рассказали о вреде проживания в однокомнатных квартирах
Все материалы