Названа новая угроза для Китая

Экономика Китая сталкивается с проблемами не только из-за торговой войны с США и вводимых Вашингтоном пошлин, пишет Bloomberg. Дополнительные вызовы связаны с высокими процентными ставками, которые вынуждена вводить КНР и которые тормозят ее экономический рост.

Власти Китая долгие годы проводят политику привязки курса юаня к доллару. До 2005 года она была жесткой — 8,28 юаня за доллар. Затем сменилась ограниченно плавающим курсом, когда юань перепривязали к корзине из нескольких валют.

Это помогало экспортерам, которые получали конкурентные преимущества на зарубежных рынках за счет более низкой цены в пересчете на доллар. Однако одновременно это влекло за собой зависимость китайской базовой ставки, устанавливаемой Народным банком Китая, от ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

После кризиса 2008-2009 годов ФРС держала ставку на рекордно низком уровне, помогая производителям получать дешевые кредиты и восстанавливать экономику. Это играло на руку Пекину, ведь он мог также сохранять свою ставку низкой — даже более низкой, чем было необходимо, пишет агентство (но все равно выше американской). Таким образом власти обеспечивали рост своего производства и заодно привлекали зарубежных инвесторов за счет карри-трейд — игры на разности ставок в разных странах.

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Однако начиная с 2015 года ФРС начала постепенно поднимать свою ставку из-за опасений инфляции. В настоящий момент она держится на уровне 1,75-2 процента. Это значит, что спред между ставками двух стран сократился и стал менее выгоден инвесторам, которые при прочих равных предпочитают вкладываться в более надежные активы, например, американские. Так, за три года он снизился с 1,70 до 0,31 процентного пункта.

Это несет сразу две угрозы для национальной экономики, указывает Bloomberg. Во-первых, китайские компании получают меньше иностранных денег. Если же власти повышают свою ставку вслед за американской, как того требует политика мягкой привязки юаня к доллару, это приводит к удорожанию заемных средств. Во-вторых, дальнейшее повышение ставки увеличивает расходы предприятий на обслуживание долга. С учетом того, что он уже составляет 300 процентов от ВВП (на корпоративную задолженность приходится 156 процентов от ВВП по сравнению с 71 процентом в США), такое давление может оказаться для китайского бизнеса слишком сильным.

Таким образом, Китай оказался в заложниках собственной политики, которая долгое время позволяла ему вытеснять конкурентов на зарубежных рынках. И этот фактор может оказать даже более существенное влияние на экономику страны, чем американские импортные пошлины, заключают авторы.

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