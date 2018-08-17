Ошибка в покупке лотерейных билетов принесла американке куш в 100 тысяч долларов

Американка выиграла в лотерею 100 тысяч долларов благодаря тому, что неправильно заполнила заявку на покупку билетов на сайте. Об этом сообщил информационный портал UPI.

Жительница города Вестланд, штат Мичиган, Линда Кеянчук (Linda Keyanchuk) собиралась приобрести один лотерейный билет, действительный на протяжении шести розыгрышей. Однако 64-летняя американка не смогла корректно заполнить форму о покупке на сайте и вместо этого купила шесть билетов на один розыгрыш. Она так и не узнала бы об ошибке, если бы на следующий день в личном кабинете не увидела, что выиграла 100,4 тысячи долларов (6,7 миллиона рублей). В двух из купленных билетов совпали пять номеров из шести, а в остальных четырех — четыре.

Кеянчук забрала приз и заявила, что планирует потратить деньги на отпуск мечты. «Люди вроде меня не выигрывают такие деньги. Это фантастика!» — сказала она.

В середине августа сообщалось об американке, чуть не выбросившей счастливый лотерейный билет из-за ошибки сканера. В итоге продавец лотерейного киоска лично проверил ее билет и сообщил о выигрыше в 50 тысяч долларов.

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