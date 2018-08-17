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Украина отказалась от российских лекарств

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Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила ввоз и продажу более 40 изготовляемых в России препаратов. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте ведомства.

По утверждению службы, качество поставляемых лекарств не соответствует требованиям национального законодательства. В связи с этим постановляется «немедленно проверить наличие указанных препаратов и принять меры по их изъятию для дальнейшего уничтожения».

Среди прочего, в список вошли антибиотики, вакцины, противовоспалительные средства. Помимо российских лекарств, под запрет попала продукция из Франции, Германии и ряда других стран.

В августе 2017 года Роспотребнадзор предупредил россиян о распространении туберкулеза на Украине. Также в ведомстве подчеркнули, что Украина с 2014 года вошла в пятерку стран с наиболее частыми случаями устойчивого к лекарствам туберкулеза.

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