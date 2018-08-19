Придуман способ наполнить бокалы шампанским на полном ходу автомобиля

Немецкий автопроизводитель BMW разработал способ наливать шампанское и другие напитки в бокал без риска разлить их в салоне машины. Об этом сообщает AutoGuide.

Компания запатентовала инновационную технологию, которая позволяет наполнить емкость с обратной стороны через расположенный на дне клапан-дозатор. Специальные держатели зафиксируют бокал, благодаря чему пассажиры смогут разливать напитки на полном ходу или на ухабистой дороге.

Ожидается, что уникальная система появится в следующих поколениях представительского седана BMW 7-Series и моделях Rolls-Royce.

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В июле британская компания Rolls-Royce объявила о разработке миниатюрных роботов-тараканов, которых будут запускать внутрь авиационных двигателей для выявления и устранения неполадок. Проект презентовали на авиасалоне в британском Фарнборо. По словам инженеров Rolls-Royce, технология ускорит мониторинг состояния двигателя, а также устранит необходимость извлекать его каждый раз для починки.

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