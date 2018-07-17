Rolls-Royce представил новый способ передвижения

Британский производитель люксовых автомобилей Rolls-Royce представил концепт электрического летающего такси Electric Vertical Take Off and Landing (EVTOL), пишет CNN.

Сообщается, что летательный аппарат сможет развивать скорость до 400 километров в час, а максимальная дальность его полета составит 800 километров. Такси оснастят шестью складными пропеллерами, четыре из которых будут задвигаться в крылья, чтобы снизить уровень шума во время полета.

На борту одновременно смогут находиться до пяти пассажиров. Также будет возможна перевозка грузов и использование EVTOL в военных целях.

По данным Rolls-Royce, запуск летающего такси планируется на начало 2020-х годов.

В мае компания Rolls-Royce официально представила свой первый внедорожник. Машина получила название Cullinan в честь крупнейшего в истории алмаза, найденного в Африке в 1905 году. Новый внедорожник оснащается двигателем V12 объемом 6,75 литра мощностью 571 лошадиную силу.

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