Британцы переведут олигархов на электричество

Главный дизайнер марки люксовых автомобилей Rolls-Royce Motor Cars Джайлз Тейлор рассказал о премьере модели Cullinan и о будущих направлениях развития компании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По словам Тейлора, Cullinan, запуск которого запланирован на ближайшее будущее, создаст новую нишу на рынке. Основной аудиторией модели станут клиенты из Америки и Ближнего Востока. Однако дизайнер уверен, что автомобиль будет пользоваться спросом и в России, как у текущих владельцев Rolls-Royce, так и у молодых богатых предпринимателей.

«Мы знаем, что люди будут покупать его ради высокой проходимости. Они хотят бензиновый мотор, который даст им свободу уехать за 800 километров. Сейчас возможности электромобилей ограничены. А Cullinan — автомобиль для того, чтобы поехать, куда захочешь», — объяснил он.

Джайлз Тейлор и Rolls-Royce Phantom Фото: Rolls-Royce

Кроме того, Тейлор отметил, что сейчас компания в первую очередь сконцентрирована на электрификации, поскольку в перспективе бензиновым автомобилям будет запрещен въезд в центр мегаполисов.

«Очевидно, что двигатель V12 однажды уйдет на второй план. Как бы клиенты ни любили этот мотор, приближается электрическая эра, и наша задача — адаптироваться к изменениям», — заявил дизайнер. Он добавил, что первый электрический автомобиль Rolls-Royce будет построен на базе новой платформы, которая получила название «архитектура роскоши».

В марте российский предприниматель Евгений Чичваркин опубликовал в своем аккаунте в Instagram видео, на котором он совершает мусульманскую молитву-намаз перед салоном Rolls-Royce в Лондоне. «Его простят. Мы заблудившихся сыновей прощаем и всегда даем шанс. А ему в Лондоне плохо — душа у него не на месте. Вот и чудит помаленьку», — написали в комментариях к записи.

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