В Чечне неизвестный подорвался рядом с полицейским

Неизвестный совершил в понедельник самоподрыв рядом с полицейскими в Шалинском районе Чечни. об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Это произошло около населенного пункта Мескер-Юрт. О состоянии полицейского не сообщается.

Это не первый случай нападения на полицейских в Чечне за сутки. После нападения неизвестных погиб сотрудник правоохранительных органов в Грозном.

Также, по данным источника РИА Новости, во время нападения на отдел полиции в Чечне ранили двоих полицейских и женщину из гражданских; он не уточнил, где конкретно это произошло.

В настоящий момент официально подтвержден только один инцидент, уточняет «Интерфакс». Утром 20 августа двое неизвестных, вооруженных ножами, попытались проникнуть на территорию отделения МВД по Шалинскому району Чечни. Двое полицейских получили ранения, а нападавших застрелили. На месте происшествия работает оперативная группа.

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