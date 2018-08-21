Следователи не увидели ничего плохого в смерти россиянина в полицейской машине

Следственный комитет прекратил уголовное дело о смерти жителя Анапы Ивана Гелиева в полицейской машине УАЗ, расценив произошедшее как следствие острой сердечной недостаточности, сообщает «Комитет против пыток».

«Развитие острой сердечной недостаточности было спровоцировано совокупным действием ряда факторов: алкогольного опьянения, психоэмоционального и физического напряжения (имел место конфликт с сотрудниками полиции), состояние физической усталости», – говорится в поставлении о закрытии дела.

Правозащитники отмечают, что версия о проблемах с сердцем у мужчины появилась лишь после двух судебно-медицинских экспертиз – в них говорилось о закрытой тупой травме шеи с очаговыми кровоизлияниями, которая привела к первичному травматическому шоку и рефлекторной остановке сердца.

«Нам непонятно, почему следователь начисто отметает результаты первой и второй экспертиз, но всецело доверяет последней», — сказал юрист Сергей Романов, представляющий интересы сестры погибшего Залины Гелиевой. По его словам, уголовное дело было прекращено незаконно, не были установлены все обстоятельства произошедшего, а к результатам экспертиз много вопросов. Сторона истца будет обжаловать постановление.

Залина Гелиева обратилась в «Комитет против пыток» 30 июня 2017 года. Она сообщила, что утром 18 марта ее брат умер в отсеке для задержанных полицейского автомобиля. Правозащитники провели собственное общественное расследование и выяснили, что в ту ночь сотрудники ДПС задержали друга Гелиева за вождение в нетрезвом виде. Примерно в четыре ночи мужчина приехал к товарищу на выручку и стал спорить с полицейскими, которые применили к нему силу и надели наручники. Гелиева посадили в УАЗ и повезли в отделение. По прибытии его обнаружили без сознания и признаков жизни. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать задержанного и констатировали смерть.

В заключении судмедэксперта сказано, что смерть Гелиева была вызвана именно травмой шеи. «Она могла образоваться от ударного травмирующего воздействия тупым твердым предметом непосредственно в область шеи слева. Давность ее образования – незадолго до наступления смерти, в пределах от нескольких минут до десятков минут. Данная травма шеи имеет прямую причинную связь с наступлением смерти», – говорилось в документе.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК) было возбуждено спустя полтора месяца. В «Комитете против пыток» отметили, что следователи неохотно и крайне медленно расследовали дело. Решение о его закрытии было принято спустя два месяца после возбуждения.

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