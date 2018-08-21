Стало известно о ВИЧ у умершего актера из «Счастливы вместе»

Артист Государственного театра киноактера Александр Исаков болел ВИЧ. Об этом коллеги актера рассказали EG.ru.

«Коллеги, передавая слова патологоанатома, говорят, что Саша умер, потому что эта пневмония развилась как осложнение после ВИЧ-инфекции», — рассказала актриса Ирина Вишнева.

Александр Исаков скончался в июле на 40-м году жизни. Актер умер в больнице в результате осложнений после перенесенного воспаления легких.

Исаков стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Холостяки», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Дежурный ангел» и ряде других. С 2004 года был занят в постановках Театра киноактера, среди которых – «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки».

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