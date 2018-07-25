Названы время и место похорон актера Александра Исакова

Актер Александр Исаков будет похоронен на Митинском кладбище в Москве. Об этом сообщила актриса Театра киноактера Наталья Тищенко на своей странице в Facebook.

Отпевание актера, который скончался на 40-м году жизни, и прощание с ним пройдут 26 июля. Траурная церемония начнется в 11:30 во 2-м зале Митинского крематория.

По информации НСН, актер умер в больнице в результате осложнений после перенесенного воспаления легких. Друг актера Роман Печерский рассказал, что причиной смерти Исакова могла стать врачебная ошибка.

Исаков стал известен благодаря ролям в фильмах и сериалах «Холостяки», «Атлантида», «Счастливы вместе», «Дежурный ангел» и ряде других. С 2004 года был занят в постановках Театра киноактера, среди которых — «Щелкунчик и мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Волшебная туфелька Золушки».