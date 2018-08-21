Успешного комика затравили за кражу шутки восьмилетней давности

Шотландского комика Адама Роу (Adam Rowe) раскритиковали в сети после того, как он выиграл юмористический конкурс с шуткой восьмилетней давности. Об этом сообщает The Sun.
Роу участвовал в одиннадцатом ежегодном фестивале Dave’s funniest Joke of the Fringe. Во время выступления мужчина произнес шутку: «Работа в центре трудоустройства — это довольно напряженная работа, так как даже если вас уволят, вам все равно придется прийти на следующий день».
Мужчина утверждал, что сочинил этот анекдот на одном из своих концертов в Ливерпуле, однако пользователи сети обнаружили в Twitter посты с той же шуткой, датированные 2010 годом.
«Как вы могли выиграть на фестивале с чужой шуткой?» — удивляется один из любителей посмеяться.
«В наши дни мир достаточно безумен, чтобы люди перерабатывали чужие дерьмовые шутки и повторно их использовали», — написал другой неравнодушный комментатор.
Знатоки также отметили, что подобный анекдот о центре трудоустройства уже рассказывали со сцены комики Джимми Кар и Фрэнки Бойл. В ответ на критику Роу заявил, что зачастую шутки и идеи развиваются параллельно, а популярность социальных сетей позволяет быстро распространять юмор.
«Я придумал эту шутку на сцене, спросив парня, который работал в центре трудоустройства, что он сделал для жизни, и, очевидно, другие придумали нечто подобное независимо от меня», — пояснил комик.
В начале июля в сети прославился житель Британии, который перевел русские мемы на английский язык и опубликовал их в Twitter.