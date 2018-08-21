Наука и техника
 
Последние новости
Россия создаст истребитель для авианосца
В Москве станет суше 
Украинцы отказались считать Россию наследницей Киевской Руси
Раскрыты сроки и размеры повышения тарифов ЖКХ 
Охранники птицефабрики взяли школьника в плен и обещали засунуть в мясорубку
Рыбка отдала Дерипаске компромат в обмен на «кое-что»
«Реальный» Гомер Симпсон ужаснул пользователей сети
Аллигатор убил пытавшуюся спасти собаку американку
Российского робота «Игорька» заставили приносить блины на лопате
Трамп уронил доллар
Новости партнеров

Обнаружены неожиданные следы древней цивилизации

Перейти в «Мою Ленту»

Исследователи Университета Макгилла выяснили, что древние майя способствовали эрозии и обеднению почв в тропических лесах полуострова Юкатан, что заметно до сих пор. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Известно, что в IX веке нашей эры майя переживали сильный упадок, выражающийся в быстром сокращении населения, оттоке жителей из городов и разрушении систем водоснабжения. Ученые предполагают, что относительно развитая цивилизация майя исчезла в результате экологической катастрофы, вызванной вырубкой лесов, распространением сельского хозяйства и строительством городов.

Исследователи изучили образцы отложений со дна трех озер, располагающихся в южной части Мексики и Гватемале. Специалисты определили возраст остатков растительного воска, которые длительное время хранятся в почве в составе минералов. Затем они сравнили получившиеся значения с возрастом окаменелостей растений, содержащихся в тех же отложениях. Оказалось, что когда майя начали масштабную вырубку лесов, разница в возрасте воска и окаменелостей резко уменьшилась. Это значит, что углерод хранится в почвах в течение коротких промежутков времени.

Таким образом, запасы углерода в почвах, возделываемых майя, резко сократились, что стало причиной потери их плодородности. По словам ученых, последствия этих изменений заметны до сих пор — почвы на полуострове Юкатан до сих пор не восстановились.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найдено загадочное захоронение древнейшей цивилизации
Названа причина гибели цивилизации майя
В Америке нашли следы древней развитой цивилизации
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0319 августа

Тройничок

Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

16:15Сегодня

Россия создаст истребитель для авианосца

18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

Наука и техника00:0726 июля

Повелитель батута

Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
10:05Сегодня

Раскрыты преимущества российских кораблей будущего

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

14:02Сегодня

Найден гигантский древний монумент

Наука и техникаПартнерский материал

Личный подход

Как быстро оформить каско со смартфона
20:5520 августа

Россия «создаст» замену украинскому Ан-124 через 30 лет

12:58Сегодня

Загадочный небесный феномен оказался необъяснимым

13:3920 августа

Штурм здания военной полицией попал на видео

Россия
«Когда отец узнал, он пошел с ножом его искать»
Спустя многие годы жертвы педофилов рассказывают свои истории
«Оба готовы замереть, прятаться или даже бежать»
Москвичи объясняют, чем хорош секс в «Зарядье», у Кремля и на козырьке подъезда
«Сегодня вы — завтра вас!»
Дефолт не погрузил страну в нищету, но отнял у россиян надежду
«Нас вынуждают врать и скрывать»
Россияне умирают из-за врачей. Но родственники ничего не могут доказать
В Кремле ответили на обвинения Microsoft
Охранники птицефабрики взяли школьника в плен и обещали засунуть в мясорубку
В Кемерове снесли «Зимнюю вишню»
Все материалы
Мир
Завтра война
Они утопили Корею в крови на деньги американцев. Такова цена демократии
Рыбка отдала Дерипаске компромат в обмен на «кое-что»
Шведский истребитель столкнулся с птицей и разбился
Нациста Третьего рейха выслали из США
Козы помешали работе метро Нью-Йорка
Опасный пассажир
Он угнал самолет, получил выкуп и исчез в небесах. Его выдали тайные шифры
Шах и ад
Американцы уничтожили иранскую демократию ради нефти. И поплатились
Все материалы
Бывший СССР
«У власти была своя крыша»
Он хочет овладеть Карабахом и стать новым Пашиняном
Александр ЛукашенкоПоперек Батьки
Они готовы были сесть в тюрьму за союз Белоруссии с Россией. Их посадили
Сел и поехал
В Эстонии автобусы стали бесплатными. Оказалось, это выгодно всем
ДНР и ЛНР остались без выборов
СБУ запретила представителям ОБСЕ посетить задержанный российский танкер
Президент Туркмении увяз в песках
Прокурор предложил похитить Януковича с помощью украинского спецназа
Все материалы
Экономика
Мертвые деньги
Торговая война с Китаем губит американские города. Трампу все равно
Ростуризм и Корпорация МСП договорились о сотрудничестве
ЦБ перестал бояться за будущее рубля
США обошли Россию по добыче нефти
Идею помощника Путина окончательно отвергли
Названы сроки нового банковского кризиса
Современная экономика обойдется в триллион
Все материалы
Силовые структуры
«Король нам не нужен»
Почему выборов главного вора России на самом деле не было
Получили по заслугам
Как элитные заключенные сидят в российских тюрьмах
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Осужденные силовики устроили бунт в колонии и потребовали прокурора
Водитель получил машину от Кадырова за попытку остановить детей-налетчиков
После видео с голой блондинкой ставропольский судья подал в отставку
Стали известны расценки на доносы в России
Все материалы
Наука и техника
Тройничок
Apple сделает новые iPhone еще дороже. Что о них известно?
Повелитель батута
Раньше он топил такс, а теперь убивает «Роскосмос». На кону сотни миллиардов
На улицах Праги в дни событий 1968 года в Чехословакии«Они решили, что кровавая часть истории позади»
Брежнев раздавил танками Чехословакию, но в итоге угробил Советский Союз
Россия создаст истребитель для авианосца
Обнаружены неожиданные следы древней цивилизации
Раскрыты преимущества российских кораблей будущего
Все материалы
Спорт
Жажда крови
Этим японцам надоело притворство. Они заставили рестлеров драться по-настоящему
Баскетболисты отпраздновали победу с проститутками и опозорились
Получивший необратимое повреждение мозга футболист очнулся
«Арсенал» положил глаз на 18-летнего россиянина
Боец UFC спровоцировал ДТП со смертями
Раскатали
Эти бразильцы покорили мир своим футболом, но так ничего и не выиграли
Смолов отринул звание «бога футбола»
Все материалы
Культура
«Секс в палатке должен быть быстрым и немножко грязным»
Что творилось на огромном рейве в трех часах от Москвы
«Лолита» и ее оригинал
Что не так с главным романом Владимира Набокова
Майк Шинода «Я прошел все пять стадий тьмы»
Майк Шинода о будущем Linkin Park, смерти Честера и отношении к России
Стало известно о ВИЧ у умершего актера из «Счастливы вместе»
«Реальный» Гомер Симпсон ужаснул пользователей сети
Новый фильм Спейси стал самым провальным в карьере актера
Мадонну высмеяли за самовлюбленную речь об Арете Франклин
Все материалы
Интернет и СМИ
Накосячили
Они научились зарабатывать на марихуане, не продавая ее
«Я жду, когда окончательно сломаюсь»
Они добились славы и денег, но отказались от всего ради счастья
«Я перегнала рак в другое место»
Экстрасенсы до сих пор снимают порчу и лечат импотенцию. Теперь через YouTube
Успешного комика затравили за кражу шутки восьмилетней давности
Российского робота «Игорька» заставили приносить блины на лопате
Встреча братьев спустя 56 лет после расставания довела зрителей до слез
Найдена идеальная фраза для описания интернета в 2018 году
Все материалы
Ценности
Жизнь за металл
Они ходили в шипах и коже. Теперь им подражают даже рэперы
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный папа
Дачи, машины и тайны Иосифа Сталина
Составлен список лучших рюкзаков для богатых школьников
Возобновились продажи хозяйственных сумок из 90-х для элиты
Лепс покажет свои иконы
Модели восстали против унизительного заявления сестры Кардашьян
Все материалы
Путешествия
Sunflower Garden inside of the Singapore Changi AirportСтрасти небесные
Бани, каток и райские сады: куда сходить в лучших аэропортах мира
«Пойди надень подвенечное платье. Будем ждать сватов»
Как развлекались богатые россияне на севере страны и зачем им нужны были финны
«Слезь, скотина, мне не видно!»
Этот город сходит с ума и катится в Средневековье. Иногда туда приезжают русские
Пьяный авиапассажир нарядился в фею Динь-Динь и пообещал всех порезать
Американец оседлал волну на надувном матрасе и попал на видео
Туристка свалилась за борт и выжила благодаря песням
Уборщица побила британскую туристку металлической палкой за отказ платить
Все материалы
Из жизни
«Одни видят в России медведей, другие хотят в нее переехать»
Россиянин уехал в США, нашел работу, бросил ее и пустился в приключения
«Вчера мы вместе смотрели дом. Сегодня ты с любовницей!»
Влюбленные идут на многое, чтобы вычислить изменщика. Удивляются даже сыщики
Забытые всеми
Российский фотограф отыскал исчезающих людей и показал их миру
В Австралии умер 88-летний русский отшельник
Модель поставила унизительный эксперимент над сотней мужчин
Израненный рыбак вырвался из пасти крокодила и доехал до больницы на мотоцикле
Отец подрался с редким медведем ради спасения сына
Все материалы
Монстр на каникулах: прощание
Длительный тест Toyota Land Cruiser Prado: стоимость владения, итоги и конкуренты
Забытые советские внедорожники
Супер-Москвич, советский «кроссовер» и другая малоизвестная полноприводная экзотика
Гром в раю
Новый Porsche Cayenne Turbo против BMW X5 M
Двухмоторный «Жук» — гроза суперкаров
Сумасшедший Volkswagen Beetle Эмерсона Фиттипальди, который нагонял страх на спорткары
«Калашников» построил гражданский электрокар без дверей
Ford привез в Европу пикап Ranger для экстремального бездорожья
Сбежавший из клетки неуловимый хомяк разгрыз новенький Ford Kuga
Все материалы
«Вечером лучше вообще не выходить на улицу»
Москвичка переехала на дачу. Ее жизнь превратилась в ад
Миссионер из трущоб
Он попал в настоящую Индию и раскрыл ее тайны
Возможно, криминал
Они стоили копейки, за них убивали. Что вы знаете о квартирах лихих 90-х?
Житель Челябинска 28 лет не платил за квартиру и получил новое жилье
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Ипотечную активность россиян объяснили отчаянием
Определены самые тихие города России
Все материалы