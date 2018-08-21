NtechLab представила новое решение для организации общественной безопасности

Российская компания NtechLab, ведущий разработчик программ в области распознавания лиц, представила новое решение FindFace Public Safety, способное обрабатывать видеопоток с сотен тысяч камер одновременно. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Комплексное решение позволит создать единую систему безопасности и оперативного реагирования по всей России. Демонстрация FindFace Public Safety состоялась в ходе первого международного форума «Неделя национальной безопасности», организованного Министерством обороны России.

FindFace Public Safety позволяет предупреждать и оперативно расследовать преступления с помощью уникальной технологии распознавания лиц, эффективность которой была доказана в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 в России. Система распознает людей в видеопотоке и идентифицирует их со списками наблюдения. При появлении перед камерой лиц, представляющих интерес, программа мгновенно отправляет уведомления на портативное устройство сотрудника службы безопасности для оперативного контроля над событиями.

Одной из ключевых особенностей системы является поиск лиц в архивных записях видеонаблюдения, а благодаря возможности решения сохранять только значимую информацию, срок хранения данных увеличился с пяти до ста дней.

FindFace Public Safety станет неотъемлемым инструментом для решения задач по предотвращению террористических угроз, контролю мест массового скопления людей и зон с ограниченным доступом, а также для координации потоков посетителей на любом крупном мероприятии. Гибкое разграничение прав доступа пользователей к системе обеспечит защиту хранящейся и обрабатываемой информации.

Международный форум «Неделя национальной безопасности» проходит с 21 по 26 августа на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» совместно с военно-техническим форумом «АРМИЯ-2018».

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