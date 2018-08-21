Загадочный небесный феномен оказался необъяснимым

Ученые из США и Канады выяснили, что редкое атмосферное явление, прозванное открывшими его исследователями-любителями «Стивом», не является полярным сиянием, несмотря на сходство. Точная природа феномена до сих пор остается неизвестной. Об этом сообщает издание Science Alert.

«Стив» впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров. Первоначально считалось, что «Стив» сам является редким видом полярных сияний.

Однако в новой научной работе ученые показало, что «Стив» имеет другую природу. Обычное полярное сияние создается через взаимодействие солнечного ветра, состоящего из заряженных частиц (протонами и электронами) с молекулами земной атмосферы. Однако 28 марта 2008 года, когда наблюдалось явление, орбитальный спутник, принадлежащий Национальному управлению океанических и атмосферных исследований (NOAA), не зарегистрировал потока заряженных частиц. Это значит, что причиной возникновения «Стива» являются какие-то иные механизмы.

Ученые планируют продолжить исследования и проверить, может ли феномен возникать из-за потоков, состоящих из быстрых ионов и электронов с высокой энергией в ионосфере.

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