Загадочному атмосферному феномену нашли объяснение

Ученые из Центра космических полетов Годдарда в США выяснили причину возникновения редкой разновидности полярных сияний, названной «Стивом». Необычное свечение, которое было впервые замечено в 2015 году, появляется из-за сверхзвуковых потоков ионов в ионосфере Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Science Advances.

«Стив» впервые был замечен энтузиастами из организации Alberta Aurora Chasers, которые занимаются наблюдениями полярных сияний. Они обнаружили относительно узкие ленты зеленого и фиолетового света, отличавшиеся от других известных разновидностей Aurora Borealis. Это атмосферное явление может простираться на сотни или тысячи километров, а ширина «ленты» достигает 25-30 километров.

Ученые назвали сияние «мощным усилением скорости тепловой эмиссии» (Strong Thermal Emission Velocity Enhancement, STEVE). Они выявили, что «Стив» связан с SAID — субавроральным ионным дрифтом. Это узкий поток заряженных частиц, возникающий на ночной стороне планеты или рядом с терминатором — линией светораздела.

Считалось, что ионный дрифт не испускает излучения, однако новые данные показывают, что необычное полярное сияние является проявлением SAID. В ходе моделирования было продемонстрировано, что ионный дрифт может испускать красное излучение, однако механизм возникновения зеленого и пурпурного цвета пока что неизвестен.

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