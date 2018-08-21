Представлены солнцезащитные очки для зимы

Итальянский бренд Dolce & Gabbana представил новую коллекцию солнцезащитных очков и оптических оправ сезона осень-зима 2018-2019. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 21 августа.

В новую коллекцию вошли классические «броулайнеры» и «авиаторы», солнцезащитные очки без оправы, очки с цветными стеклами (голубыми и розовыми) и с изображением литер D и G на стекле, солнцезащитные очки в оправах с мотивами граффити либо с крупными декоративными элементами с логотипом бренда на заушниках. В коллекции нового сезона широко используется пластик под рог и черепаху, черный и цветной пластик и золоченый металл.

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Летом 2018 года модный дом Dolce & Gabbana представил в России новую версию своей знаковой сумки Sicily. Сумка впервые выполнена из полупрозрачного каучука в розовом, сиреневом, зеленом, красном, сером, черном и других цветах. Сумка отделана декоративной строчкой. Она снабжена двумя короткими ручками и съемным плечевым ремнем из текстиля с кожаными деталями, подходящим по цвету к оттенку сумки. На клапане сумки размещена золотистая металлическая застежка-прямоугольник с логотипом.

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