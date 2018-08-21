Ветер в Туле сорвал крышу торгового центра и обрушил ее на парковку

В Туле сильным ветром снесло крышу торгового центра на Новомосковском шоссе. Кровля обрушилась на парковку находящегося рядом автосалона, передает РИА Новости.

Как сообщает телеканал «Первый тульский», было повреждено около 20 автомобилей.

По информации агентства, порывы ветра достигали 13 метров в секунду. Один из собеседников отметил, что «никогда не видел, чтобы дождь с такой силой хлестал по окнам, как цунами».

На место происшествия выехали сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

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