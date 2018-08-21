Свыше 260 тысяч тонн зерновых культур убрали в Подмосковье

В Подмосковье продолжается уборка урожая, зерновые и зернобобовые культуры общей массой свыше 260 тысяч тонн убрали с площади 86,6 тысячи гектаров. Об этом сообщается на сайте регионального правительства во вторник, 21 августа.

«86,6 тысячи гектаров составляет 62 процента к намеченному плану сбора урожая зерновых и зернобобовых культур. Собрано всего 264 тысячи тонн при урожайности 30,4 центнера с гектара», —сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр отдельно подчеркнул высокий урожай озимой и яровой пшеницы. «Озимые зерновые убраны с площади 63,7 тысячи гектаров, что составляет 86 процента к плану, при валовом сборе 203 тысяч тонн и урожайности 31,8 центнера с гектара», добавил глава Минсельхозпрода.

2 августа Разин отметил рост урожайности зерновых и зернобобовых культур в сравнении с прошлым годом. По его словам, во многом этому способствовала жаркая погода в первые месяцы лета.

Губернатор Андрей Воробьев ранее назвал сельское хозяйство основой для экономического развития области. Ежегодно власти увеличивают финансирование этой отрасли, подчеркнул он. Кроме того, по словам губернатора, за последние несколько лет многие земельные участки на территории Подмосковья были вновь введены в оборот. Также в регионе действуют различные меры поддержки начинающих фермеров. Свою продукцию они могут представлять на сезонных рамках, которые проводятся во всех муниципалитетах при поддержке правительства.