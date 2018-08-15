Уборка картофеля началась в Подмосковье

На полях Подмосковья начали убирать основные объемы картофеля, уборка закончится в середине осени, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 15 августа.

«Уборка картофеля началась в десяти южных районах области. По оперативным данным, на 14 августа в Московской области урожайность составляет 253 центнера с гектара. Накопано в сельхозорганизациях 6,03 тысячи тонн, убрано 0,24 тысячи гектаров, что составляет два процента от общей площади», — рассказал Разин.

Он уточнил, что всего площадь посадки картофеля в области составляет 13,7 тысячи гектаров. По его словам, наибольшие площади располагаются в Дмитровском округе. «На сегодня здесь убрано 53 гектара, собрано 2 110 тонн картофеля при урожайности 398 центнеров с гектара», — добавил он.

Ранее в Подмосковье приступили к уборке озимых зерновых культур. Министр сельского хозяйства высоко оценил урожайность этих культур.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал развитие сельского хозяйства стратегической задачей властей. Он подчеркнул, что этот сектор положительно влияет на экономику Московской области. Он также заверил, что в области продолжат действовать программы поддержки аграриев.

