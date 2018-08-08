Власти Подмосковья отчитались об уборке урожая и заготовке кормов

Хозяйства почти всех муниципальных образований Московской области приступили к уборке озимых зерновых культур, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 8 августа.

«По состоянию на сегодняшний день убрано более 40 тысяч гектаров посевов зерновых и зернобобовых, что составляет 35 процентов от общего плана уборки. Валовой сбор по этим культурам составил более 126 тысяч тонн при средней урожайности 31,5 ц/га», — рассказал Разин.

Он уточнил, что в настоящее время аграрии собирают урожай озимой пшеницы, озимой ржи, технических культур и овощей. По его словам, помимо массовой уборки урожая, осуществляется заготовка кормов.

«Сельхозпредприятия заготовили 654 тысяч тонн грубых кормов, сочных кормов — 82 тысячи тонн», — проинформировал министр.

В начале августа Разин заявил, что урожайность зерновых и зернобобовых культур в Мособласти выросла по сравнению с прошлым годом. Он отметил, что жаркая погода только положительно сказалась на уборочной кампании.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заверил, что власти будут активно развивать сельское хозяйство, так как именно оно стоит «в авангарде экономического роста» региона. Он напомнил, что в области с недавнего времени действуют различные программы поддержки аграриев. Кроме того, при поддержке профильного ведомства регулярно проводятся различные сезонные тематические ярмарки, на которых фермеры реализуют свои товары.