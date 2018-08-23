Российская чиновница объяснила закрытие сельской школы фразой «Будущего нет»

LiveCorr / ВКонтакте

Глава администрации Алатырского района Чувашии Нина Шпилевая на встрече с жителями села Алтышево объявила о закрытии местной школы и объяснила это низкой рождаемостью и безысходностью жизни. Видеозапись опубликована в паблике «LiveCorr» во «ВКонтакте».

«Принято решение. Детей нет, будущего нет, село практически вымирает. В районе умерло 482 человека, родилось 170. Я виновата, что детей нет? Рабочих мест нет, будущего нет!» — сказала чиновница.

Не захотевшие переводить своих детей в другую школу сельчане вступили в дискуссию с Шпилевой. Одна из новых жительниц начала возмущаться ситуацией, но чиновница отказалась отвечать ей и заявила, что будет общаться только с «коренными» жителями. В конце концов чиновница собрала свои вещи и ушла.

Депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов направил главе Чувашии Михаилу Игнатьеву депутатский запрос с требованием разобраться с поведением чиновницы и решить вопрос о будущем школы.

В селе Алтышево проживает более тысячи человек.

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