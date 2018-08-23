Предсказана внезапная глобальная катастрофа

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Международная группа ученых выяснила, что переворот магнитных полюсов Земли может произойти внезапно и станет катастрофичным для стран, где распространены цифровые технологии. Об этом сообщает издание Science Alert.

Считается, что инверсия полюсов осуществляется в течение нескольких тысяч лет и приводит к кратковременному резкому ослаблению магнитного поля Земли. В результате вредное для живых организмов и разрушительное для электронной техники космическое излучение достигает поверхности планеты. При этом ряд ученых полагает, что геомагнитная инверсия носит случайный, а не периодический характер. Иногда сила магнитного поля внезапно уменьшается, как это было около 41 тысячи лет назад, когда в течение нескольких столетий магнитосфера ослабела до пяти процентов от нынешнего ее состояния.

Исследователи пытаются определить признаки, которые могли бы предупредить о развороте полюсов. Однако в новой работе ученые показали, что инверсия может быть резким и непредсказуемым явлением. Они проанализировали расположение кристаллов магнетита в сталагмите пещеры, расположенной в китайской провинции Гуйчжоу. Это позволило определить особенности инверсии полюсов и изменения силы магнитного поля около 100 тысяч лет назад.

Оказалось, что примерно 98 тысяч лет назад произошла инверсия, которая длилась около двух сотен лет. По словам ученых, это шокирующе малый промежуток времени, поскольку ранее считалось, что между инверсиями проходят, как минимум, десятки тысяч лет. Маловероятно, что такие существенные изменения в магнитном поле, если бы они произошли сейчас, могли бы быть спрогнозированы.

В феврале сообщалось, что ученые допустили возможность скорого переворота магнитных полюсов Земли. По мнению исследователей, за последние 200 лет магнитное поле планеты ослабло на 15 процентов, что свидетельствует о его возрастающей нестабильности.

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