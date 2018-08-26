Боксер остановил попытавшегося захватить самолет пассажира

Бывший профессиональный боксер и двукратный чемпион Франции Тарик Сахибеддин остановил дебошира на борту самолета, следовавшего из Мюнхена в Париж. Пассажир вел себя агрессивно и попытался пробраться в кабину пилотов, чтобы заставить их изменить курс. Об этом сообщает французский телеканал Europe1.

Журналист Арно Ромеро рассказал на своей странице в Facebook, что дебошир, выглядевший перевозбужденным, вдруг направился к кабине, заявив, что хочет увидеться со своими друзьями в Мюнхене. Тогда 46-летний Сахибеддин при помощи двух других пассажиров повалил его на пол и связал. На борту было около 200 человек.

После посадки полицейские арестовали злоумышленника. Он подвергнется психиатрической экспертизе.

Бывшего боксера в знак благодарности пригласили сфотографироваться в кабине пилотов.

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