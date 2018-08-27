В арсенал полицейских подложили игрушечные ружья

Парагвайские полицейские недосчитались в своем арсенале 42 винтовок. На их месте оказались деревянные и пластмассовые игрушки, передает BBC News.

Инвентаризацию начали проводить после того, как бывшие на вооружении у полиции автоматы FN FAL год назад появились на черном рынке. Как пишет издание, их стоимость оценивается в 10 тысяч долларов.

Украденные винтовки были заменены новыми моделями и в момент пропажи хранились на складе. Однако они все еще предназначались для эксплуатации. Некоторые из них, по сообщениям телеканала, оказались в Аргентине, другие были вывезены в Бразилию контрабандистами.

Бразильские власти неоднократно жаловались, что большое количество оружия нелегально попадает на территорию страны из Парагвая. СМИ страны назвали инцидент «самым позорным скандалом» в истории парагвайской полиции.

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