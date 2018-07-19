Австралиец распечатал пистолеты на 3D-принтере и попался

Полиция в Австралии в ходе рейда изъяла несколько пистолетов, распечатанных на 3D-принтере. Об этом сообщает The Courier-Mail.

Три пистолета обнаружили во время обыска в городе Маджимба (штат Квинсленд). Под стражу взяли 27-летнего мужчину, которому предъявили обвинения по 12 пунктам, в том числе за производство оружия без лицензии.

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Как сообщает издание со ссылкой на детектива Дарена Эдвардса, оружие было почти готово к использованию, для этого не хватало лишь нескольких металлических деталей.

Найденные пистолеты были сделаны из твердого пластика или нейлона, но не были одинаковыми, поэтому полиция предполагает, что задержанный мог работать над их улучшением. Признаков, что оружие, изготовленное с помощью 3D-печати, могло быть продано, не обнаружено.

В 2014 году жителя Японии приговорили к двум годам тюрьмы за изготовление оружия на 3D-принтере и его последующее хранение.

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